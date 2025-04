Spazionapoli.it - Ecco chi verrà al posto di Conte”, novità Napoli: l’annuncio è netto

Leggi su Spazionapoli.it

In casa, dopo il pari di Bologna, c’è stato un annuncio sul futuro diDopo la vittoria contro il Milan, ilsi è dovuto fermare di nuovo. Lunedì sera, infatti, gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 contro il Bologna di Vincenzo Italiano.Anzi, visto il grandissimo secondo tempo dei rossoblù, ilha anche rischiato di uscire sconfitto dalla sfida dello Stadio Renato Dall’Ara. Gli azzurri ora sono attesi da un altro monday night, ovvero quello del Maradona contro l’Empoli, ma prima ci sono delle grosseche riguarda il futuro di Antonio.Ivan Zazzaroni: “? Arriverà Allegri se dovesse andar via”Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così nel corso del programma televisivo ‘Obbligo o verità’ in onda su Rai 2:“Sedovesse lasciare il, spero di no, so chi lo sostituirebbe.