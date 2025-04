Ebit Lazio la sicurezza sul lavoro scende in strada a Velletri Oggi appuntamento alla sala Tersicore

sicurezza sul lavoro organizzata dall’Ebit Lazio in collaborazione con Rinascita Imprese.La sicurezza sul lavoro scende in strada, è l’iniziativa di Ebit Lazio giunta alla settima edizione e che coinvolge le aziende dei servizi e del terziario in un percorso di formazione sulla salute dei lavoratori, che spesso in questo settore combacia anche con i datori di lavoro. Questa mattina Alle 10 presso la sala Tersicore del palazzo Comunale si svolgerà la presentazione dell’iniziativa alla presenza del sindaco Ascanio Cascella, dei vertici dell’Ebit Lazio.Subito dopo prenderanno il via le attività formative che coinvolgeranno le aziende del territorio che nelle settimane scorse sono state visitate dall’Ebit che lo scorso 26 marzo ha svolto una intensa attività di promozione sul territorio e che si concluderanno domani, 10 marzo. Laspunta.it - Ebit Lazio, la sicurezza sul lavoro scende in strada a Velletri. Oggi appuntamento alla sala Tersicore Leggi su Laspunta.it Torna da questa mattina l’attiva di formazione sullasulorganizzata dall’in collaborazione con Rinascita Imprese.Lasulin, è l’iniziativa digiuntasettima edizione e che coinvolge le aziende dei servizi e del terziario in un percorso di formazione sulla salute dei lavoratori, che spesso in questo settore combacia anche con i datori di. Questa mattina Alle 10 presso ladel palazzo Comunale si svolgerà la presentazione dell’iniziativapresenza del sindaco Ascanio Cascella, dei vertici dell’.Subito dopo prenderanno il via le attività formative che coinvolgeranno le aziende del territorio che nelle settimane scorse sono state visitate dall’che lo scorso 26 marzo ha svolto una intensa attività di promozione sul territorio e che si concluderanno domani, 10 marzo.

