EA FC 25 TOTW 30 Lista Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 9 Aprile

TOTW 30 Della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Le Carte Speciali del Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 9 Aprile.Nel trentesimo TOTW sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei.Il centrocampista italiano Della Juventus Manuel Locatelli che ha segnato un gol nella partita pareggiata in trasferta sul campo Della Roma.L'attaccante portoghese dell'Al Nassr Cristiano Ronaldo che ha segnato due gol nella vittoria in trasferta sul campo dell'Al Hilal, mentre l'attaccante inglese dell'Aston Villa Morgan Rogers ha segnato un gol nella vittoria in casa contro il Nottingham Forest.Il Team of the Week è una delle promo più longeve ed amate Della modalità Ultimate Team, che celebra le prestazioni dei giocatori del calcio reale ogni Settimana.

