Corrieretoscano.it - È ufficiale: nuova reunion dei Gatti Mézzi per 5 concerti estivi in Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – “Doveva essere solo per una data, ma la gioia che abbiamo provato quando ci siamo ritrovati a fare le prove ha preso il sopravvento. Così ecco questo tour, non previsto, ma strabenvenuto”. Isono tornati. Solo per un’estate. Solo per cinque, imperdibili, appuntamenti.Il loro sound sospeso tra cantautorato, teatro canzone e swing, tra ironia e vernacolo di unad’antan aleggerà il 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival, il 30 luglio al Musicastrada Festival di Castelnuovo Val di Cecina, il 5 agosto al Castiglioncello Festival, il 23 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano e poi gran finale il 7 settembre nella loro Pisa, nella meravigliosa piazza dei Cavalieri per Summer Knights.A tirare le fila sono sempre Tommaso Novi (pianoforte e voce) e Francesco Bottai (chitarra e voce), affiancati in questo tour da storici collaboratori come Matteo Anelli (contrabbasso), Mirco Capecchi (contrabbasso), Matteo Consani (batteria).