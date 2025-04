È stata inaugurata la Blind Gym palestra per non vedenti realizzata dalla società di baseball e softball BSC Rovigo con il supporto di fondazione Entain

Rovigo, 9 apr. (askanews) – All'evento "Lo sport visto dà chi ce l'ha fatta" è stata inaugurata la Blind Gym, palestra per non vedenti realizzata dalla società di baseball e softball BSC Rovigo con il supporto di fondazione Entain.Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia, ha dichiarato: "La solidità la danno innanzitutto le persone e la loro capacità di fare, con i partner del baseball Rovigo abbiamo trovato una realtà che è attiva sul territorio da anni, che porta avanti questi progetti con dedizione. Lo sport ha bisogno di essere sostenuto, in questo caso era necessario un piccolo ampliamento di una palestra; sono piccoli passi che garantiscono la continuità dei progetti nel tempo".Una collaborazione nata per la promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport, capace di abbattere barriere fisiche e culturali.

