Cinemaserietv.it - È sempre Cartabianca, Marina La Rosa contro Meloni sui dazi: “Leccac… di Trump” (VIDEO)

Leggi su Cinemaserietv.it

Polemica in Rete per l’intervento diLa, opinionista del talk di Bianca Berlinguer su Rete4: l’ex gattamorta del Grande Fratello è molto critica da tempo sul governo, a suo dire troppo asservito a: le novità del tycoon suiinternazionali non hanno fatto che inasprire questa posizione. In unvirale, Laparla della premier come una che ‘ha preso appuntamento per andare a leccare il c., no, scusate, le scarpe a‘, incapace di spingere l’Italia verso l’indipendenza economica View this post on Instagram A post shared by È(@e)Un concetto espresso già settimana scorsa, quando Ladefiniva l’inasprimentoario come l’inizio di una ‘guerra commerciale‘, in cui allo stato attuale, l’Italia, ‘supina’ agli Stati Uniti può solo fare la parte dello ‘zerbino‘.