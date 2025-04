È sempre Cartabianca Marina La Rosa choc su Meloni | Va da Trump a… VIDEO

Marina La Rosa Giorgia Meloni. Marina La Rosa, nota al pubblico per la sua partecipazione al "Grande Fratello", ha recentemente espresso critiche pungenti nei confronti della politica estera del governo italiano durante la trasmissione "È sempre Cartabianca" su Rete 4. (Continua.)Leggi anche: Si sono lasciati dopo anni insieme e due figli: "Non potevamo continuare"Leggi anche: Ivana Trump e la passione per i reality: le partecipazioni che non tutti ricordano"È sempre Cartabianca", Marina La Rosa critica Giorgia MeloniDurante la scorsa puntata di "È sempre Cartabianca", Marina La Rosa si è scagliata contro Giorgia Meloni, criticando in particolare la gestione dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti. Durante la trasmissione televisiva di Rete 4, l'ex concorrente del "Grande Fratello" ha confrontato l'approccio italiano con quello di altri leader europei, sottolineando le differenze nelle reazioni alle misure statunitensi.

E' sempre Cartabianca, Marina La Rosa contro Meloni: "Da Trump a leccargli le scarpe". MEDIASET - RETEQUATTRO * “È SEMPRE CARTABIANCA” 4/3: «QUESTA SERA BIANCA BERLINGUER OSPITERÀ LA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN. Marina La Rosa oggi, com’è cambiata dal Grande Fratello a La talpa. Cruciani stronca Marina La Rosa, lei replica: "Se sei donna, sei banale a priori. Che tristezza". MEDIASET - RETEQUATTRO * “È SEMPRE CARTABIANCA”: «TRA GLI OSPITI DI BIANCA BERLINGUER YEHIA ELGAML, IL PADRE DI RAMY. È sempre Cartabianca: Puntata del 7 maggio Video. Ne parlano su altre fonti

