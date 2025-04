Panorama.it - E se il vino fosse il più potente anti-age?

L’autore uruguaiano Eduardo Galeano scrisse: «Siamo tutti mortali fino al primo bacio e al secondo bicchiere di». Un’affermazione che, pur nella sua apparente leggerezza, racchiude la profonda carica simbolica e culturale che ilporta con sé. Da sempre emblema di abbondanza, convivialità e ritualitàche, il— e l’uva da cui nasce — ha saputo attraversare i secoli trasformandosi in un alleato prezioso anche per la cura del sé, affermandosi nella cosmesi e nella skincare come un elisir autentico di rigenerazione, luminosità e benessere profondo. Non si tratta soltanto di evocare un’estetica naturale o sensoriale, quanto piuttosto di riscoprire le straordinarie potenzialità biochimiche racchiuse in ogni acino e in ogni goccia di mosto fermentato: un sapere che unisce natura e scienza, esperienza e innovazione.