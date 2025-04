È scontro tra Manna e Giuntoli sta accadendo in queste ore | lo scenario

scontro il DS Manna e Cristiano Giuntoli, attualmente alla Juventus, è già iniziato. Lo scenario che lega le due compagini sarebbe davvero impensabile. La stagione è ancora in corso, ma intanto sono diverse le squadre ad esser concentrate sul futuro. Tanti dirigenti starebbe lavorando già alla prossima sessione di mercato, la quale sarà cruciale per rinforzare le diverse rose. A tal proposito, però, Napoli e Juventus potrebbero dar vita ad un clamoroso scontro di mercato in vista dei prossimi mesi. I volti noti sono due: Giovanni Manna, sponda azzurra e Cristiano Giuntoli, sponda bianconera. Tali profili potrebbero creare uno scenario inedito. La Juventus si inserisce per Comuzzo: è sfida con il Napoli. La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata, ma i nomi sui taccuini dei dirigenti sono già tanti.

