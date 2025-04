Davidemaggio.it - E’ morto Andrea Savorelli, giovane attore de Il Paradiso delle Signore

Un lutto inaspettato ha rattristato i telespettatori de Ile non solo. Lo scorso 5 marzo è venuto infatti a mancare il, interprete nella quinta stagione del personaggio di Pietro Conti. Una notizia emersa soltanto nelle scorse ore dopo un post scritto sui social dalla sorella dell’, dala Doc, 30 anni, si era fatto conoscere dal pubblico televisivo nel 2020, anno in cui ha preso in mano, per una sola stagione, il ruolo di Pietro, il nipote di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ne Il. Per un breve periodo è stato magazziniere nel grande magazzino milanese di moda.Prima dell’esperienza sul set, l’aveva frequentato per un po’ la facoltà di Psicologia, che ha poi lasciato per studiare recitazione a Roma.