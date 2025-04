Ilrestodelcarlino.it - Duomo gremito per l’addio a Massimo Bucci

La Basilica Cattedrale di Faenza era gremita ieri pomeriggio per l’ultimo saluto a, storico imprenditore faentino scomparso giovedì scorso all’età di 73 anni. La camera ardente, allestita nella Sala San Carlo sin dal mattino, ha accolto un flusso costante di cittadini, amici, colleghi e rappresentanti del mondo economico e sociale. Alle 17.30 si è tenuta la celebrazione religiosa officiata da padre Mario Colombo, dell’ordine dei domenicani, padre spirituale della famiglia. Una cerimonia sobria ma molto partecipata, che ha rappresentato un momento di commiato e gratitudine verso una figura che ha saputo unire impresa, etica e spirito civico, lasciando un’impronta profonda nella storia della città e del territorio. Non a caso durante l’omelia padre Mario ha ricordato le qualità umane di"un uomo che non lavorava per il profitto, ma prima di tutto per il benessere di tutti.