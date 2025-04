Dune 3 Robert Pattinson nel cast del film di Villeneuve?

Mentre Denis Villeneuve rifinisce gli ultimi dettagli della sceneggiatura per il terzo capitolo della saga di Dune, cresce l'attesa tra i fan per la possibile entrata in scena di una nuova grande star: Robert Pattinson. Secondo fonti vicine al progetto, nonostante non ci siano ancora offerte ufficiali da parte di Legendary, lo studio dietro la saga, l'interesse nei confronti dell'attore britannico è concreto. Il regista canadese, che ha già confermato che Dune 3 sarà il suo ultimo contributo alla saga, starebbe puntando ad ampliare ulteriormente il già stellare cast del franchise. Il nuovo film — che dovrebbe chiamarsi Messia di Dune — dovrebbe iniziare le riprese nell'estate 2025 e sarà ambientato circa dodici anni dopo gli eventi di Dune: Parte Due. L'universo creato da Frank Herbert continua a espandersi, e Villeneuve sembra deciso a concludere la sua trilogia cinematografica in grande stile.

