Due narcos in abiti da pellegrino arrestati a Fiumicino | trasportavano cocaina per oltre 35 milioni di euro

Romadailynews.it - Due narcos in abiti da pellegrino arrestati a Fiumicino: trasportavano cocaina per oltre 3,5 milioni di euro

Si fingevano semplici fedeli giunti in Italia per partecipare agli eventi del Giubileo, ma dietro quell’apparente devozione si celava un traffico internazionale di droga. I due, partiti da San Paolo del Brasile, sono statiall’aeroporto didalla Guardia di Finanza con 32 panetti dinascosti nei loro bagagli.L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale di Roma, in stretta sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I sospetti erano scattati già grazie ad attività di intelligence: i due viaggiatori, arrivati con voli differenti ma nello stesso giorno, avevano dichiarato di essere in Italia per unirsi a un gruppo di pellegrini già presenti a Roma.Una volta sottoposti ai controlli, i bagagli dei due sono stati passati ai raggi X, rivelando il carico illecito.