Due ladri sfondano con un tombino la vetrina di un negozio a Torino San Salvario arrestati in flagranza

Torino hanno arrestato due ladri, un italiano di 48 anni e un marocchino di 32 anni, che avevano appena rotto la vetrata del negozio di elettricistica di via Saluzzo 85 utilizzando un tombino. I due non erano riusciti. Torinotoday.it - Due ladri sfondano con un tombino la vetrina di un negozio a Torino San Salvario, arrestati in flagranza Leggi su Torinotoday.it La notte di venerdì 4 aprile 2025 i carabinieri del nucleo radiomobile dihanno arrestato due, un italiano di 48 anni e un marocchino di 32 anni, che avevano appena rotto la vetrata deldi elettricistica di via Saluzzo 85 utilizzando un. I due non erano riusciti.

Due ladri sfondano con un tombino la vetrina di un negozio a Torino San Salvario, arrestati in flagranza. I ladri che sfondano le porte a vetri con un tombino: svaligiati due locali. Spaccano il vetro del bar Roma con un tombino. Rubati soldi e tagliandi Gratta e Vinci. Furto di notte in libreria: i ladri sfondano il vetro con un tombino. Spaccate con il tombino, tris di colpi a ponente con due arresti e una denuncia. Furti con spaccata, è allarme a Genova. Caccia alla gang del tombino: 38 colpi in 2 mesi | La mappa. Ne parlano su altre fonti

I ladri che per entrare e svaligiare i negozi sfondano le vetrine con i tombini - Qui, i rapinatori hanno sradicato un tombino dalla strada e l’hanno usato per sfondare la porta a vetri del locale, che era chiuso per la pausa invernale. Una volta all’interno, i ladri hanno ... (blitzquotidiano.it)

I ladri che sfondano le porte a vetri con un tombino: svaligiati due locali - Rapinatori scatenati in provincia di Brescia. Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 marzo alcuni ladri hanno preso di mira due esercizi commerciali… Leggi ... (informazione.it)

Sfondano la vetrata del bar con un tombino e rubano 200 euro. La titolare: "Sono delusa" - Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica per i rilievi. I danni ammontano a circa mille euro per la sostituzione del vetro ... (msn.com)