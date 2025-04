Lortica.it - Due incidenti stradali nella serata di ieri: feriti un 47enne e un 51enne

disi sono verificati due distintiprovincia di Arezzo, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi del 118.Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 21:18 a Monte San Savino, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente. Un uomo di 47 anni è stato trasportato in codice giallo (codice 2) al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermzzata proveniente da Monte San Savino e i vigili del fuoco di Arezzo.Pochi minuti dopo, alle 21:20, un altro incidente si è verificato ad Anghiari, lungo via Senese Aretina. In questo caso, è stato necessario l’intervento dell’automedica di San Sepolcro, della Misericordia di Anghiari e dei vigili del fuoco di San Sepolcro. Un uomo di 51 anni è stato trasportato in codice rosso (codice 3) all’ospedale di Siena.