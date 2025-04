Ilfattoquotidiano.it - Due ex giocatori di baseball morti in seguito al crollo del tetto della discoteca Jet Set a Santo Domingo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra le vittime accertate deldelJet Stt, iconico nightclub di, ci sono anche gli exdiOctavio Dotel e Tony Blanco. Dotel è morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato estratto vivo dai detriti. Il suo collega invece sarebbe deceduto sul colpo. “Condividiamo il dolore con la loro famiglia, gli amici e i colleghi e offriamo le nostre preghiere per il loro riposo eterno”, ha scritto il ministero dello sportRepubblica Dominicana in una dichiarazione.Dotel, 51 anni, ha giocato per 13 squadreMajor League(MLB) in 15 stagioni, dal 1999 al 2013. Il lanciatore firmò con i New York Mets per poi essere ceduto agli Houston Astros nel 2000, dove rimase per cinque stagioni. Ha poi giocato per i Chicago White Sox, i Pittsburgh Pirates, i St.