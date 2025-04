Due concerti pasquali insieme ai musicisti di Cosa Scuola Music Academy

CosaScuola Music Academy in collaborazione con il Coro Città di Forlì, il Coro Città di Meldola e l'Orchestra Orpheus presentano due concerti di Pasqua. Il primo appuntamento è alla Basilica di San Mercuriale giovedì 10 aprile, il secondo venerdì 11 aprile alla Chiesa di San Cosimo di Meldola.

