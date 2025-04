Drammatico incendio in un appartamento | almeno 16 persone sarebbero rimaste intossicate Salvato anche un bimbo di 18 mesi Paura e scene di panico nel quartiere Testaccio a Roma

incendio divampato in un’abitazione al quinto piano ha messo in allarme l’intero quartiere di Testaccio, a Roma, nella serata di martedì 8 aprile. Le fiamme, secondo una prima ipotesi, sarebbero state innescate da una friggitrice lasciata incustodita. Il rogo ha coinvolto più appartamenti dello stabile e ha provocato momenti di panico tra gli abitanti.Colonna di fumo e fiamme alte: residenti in stradaErano da poco passate le 19.30 quando in via Giovanni Branca si è alzata una densa nube nera. In pochi minuti l’area è stata raggiunta da diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e pattuglie della Polizia. Molti abitanti sono stati evacuati, altri soccorsi sul posto. A preoccupare in particolare era la presenza di bambini e anziani nei locali invasi dal fumo.Drammatico salvataggio di un bambinoTra le storie più toccanti, quella di un bambino di un anno e mezzo, tratto in salvo dai soccorritori. Dayitalianews.com - Drammatico incendio in un appartamento: almeno 16 persone sarebbero rimaste intossicate. Salvato anche un bimbo di 18 mesi. Paura e scene di panico nel quartiere Testaccio, a Roma Leggi su Dayitalianews.com Undivampato in un’abitazione al quinto piano ha messo in allarme l’interodi, a, nella serata di martedì 8 aprile. Le fiamme, secondo una prima ipotesi,state innescate da una friggitrice lasciata incustodita. Il rogo ha coinvolto più appartamenti dello stabile e ha provocato momenti ditra gli abitanti.Colonna di fumo e fiamme alte: residenti in stradaErano da poco passate le 19.30 quando in via Giovanni Branca si è alzata una densa nube nera. In pochi minuti l’area è stata raggiunta da diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e pattuglie della Polizia. Molti abitanti sono stati evacuati, altri soccorsi sul posto. A preoccupare in particolare era la presenza di bambini e anziani nei locali invasi dal fumo.salvataggio di un bambinoTra le storie più toccanti, quella di un bambino di un anno e mezzo, tratto in salvo dai soccorritori.

Incendi, inizio 2025 drammatico: in 50 fuori casa. Incendi a Los Angeles, almeno 24 morti. Oltre 150mila senza casa. Tutti gli aggiornamenti - Sale a 24 il numero delle vittime. Biden: "Sostegno per tutto il tempo necessario". Incendio in Turchia nell'hotel di Kartalkaya, decine di morti: alcuni si sono lanciati dall'albergo in fiamme. Incendio in una casa di riposo: ci sono morti e feriti. Dramma all''Aja, almeno 3 morti nell'esplosione di un palazzo. Incendio in una Rsa in Spagna, almeno 10 morti e un ferito grave vicino Saragozza: indagini in corso. Ne parlano su altre fonti

Drammatico incendio in un appartamento, il bilancio è serio: dove e cosa è successo - Il drammatico evento si è consumato nella mattinata di venerdì ... Le prime ricostruzioni indicano che l’incendio è scoppiato intorno alle ore 9.30. L’anziano si trovava al quarto piano di un palazzo, ... (bigodino.it)

Incendio in appartamento a Palermo, attico e superattico distrutti tra le fiamme e famiglia intossicata - L'incendio è avvenuto di notte nel quartiere Borgo Vecchio: sgomberata la palazzina, ricoverata in ospedale una famiglia di cinque persone ... (virgilio.it)

Incendio in appartamento a Palermo, famiglia in ospedale - Un incendio la scorsa notte ha distrutto un appartamento in via Archimede, a Palermo. Le fiamme sono divampate al terzo piano di una palazzina. La famiglia residente - marito, moglie e tre bambini ... (ansa.it)