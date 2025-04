Formiche.net - Draghi e Raimondo guideranno i super-esperti di Bloomberg

Leggi su Formiche.net

L’ex capo del Dipartimento del Commercio americano, Ginae l’ex presidente dalla Bce, già premier italiano, Mario, saranno co-presidenti del comitato consultivo diNew Economy. Di che si tratta? Nello specifico, leNew Economy Coalitions sono veri e propri gruppi di studio, organizzate e promosse dall’agenzia di stampa americana, che riuniscono i principalidel settore pubblico e privato per il dialogo, la condivisione di raccomandazioni e impegni collettivi e un’azione coordinata su urgenti sfide globali.New Economy sta attualmente lavorando a tre coalizioni: l’ International Cancer Coalition, la Climate Technology Coalition e la Dynamic Cities Coalition.La prima, per esempio, mira a identificare e sviluppare rapidamente la prossima generazione di tecnologie verdi critiche per il clima, che saranno determinanti per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali ed è guidata da un comitato direttivo composto da leader affermati provenienti da diversi settori e industrie.