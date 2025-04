Ilnerazzurro.it - Dove vedere Inter-Bayern Monaco: Amazon, Sky o in chiaro?

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Nella notte diFrattesi e Lautaro Martinez hanno lanciato l’oltre l’ostacolo. Bene l’entusiasmo ma, come ribadito dalle parole di tutti i protagonisti tra microfoni e social, il lavoro non è ancora finito. C’è un ritorno da giocare, un’altra partita da aggredire per confermare il risultato maturato. Dopo il Cagliari in A di sabato, i nerazzurri avranno 3 giornate esclusivamente da dedicare al match di ritorno, per il quale Simone Inzaghi spera anche in un recupero totale di Federico Dimarco sulla sinistra.Si gioca mercoledì a San Siro alle ore 21:00, con l’che sicuramente non sarà priva della spinta di uno stadio tutto esaurito per l’occasione. Per chi invece vorrà spingere i propri ragazzi da casa, l’appuntamento è questa volta sulla piattaformaPrime Video.