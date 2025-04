Dove vanno dopo il Parlamento Carlo e Camilla sorpresi per strada

Carlo e Camilla "pizzicati" per strada. dopo il discorso in Parlamento, i reali del Regno Unito fanno una bella passeggiata nel centro di Roma. Meta finale la gelateria Giolitti Dove il re e la regina hanno gustato una coppa di gelato. Poi di nuovo via sulla Bentley d'ordinanza. Iltempo.it - Dove vanno dopo il Parlamento, Carlo e Camilla sorpresi per strada Leggi su Iltempo.it "pizzicati" peril discorso in, i reali del Regno Unito fanno una bella passeggiata nel centro di Roma. Meta finale la gelateria Giolittiil re e la regina hanno gustato una coppa di gelato. Poi di nuovo via sulla Bentley d'ordinanza.

Carlo e Camilla in Italia: dall'udienza con Papa Francesco al pranzo con Mattarella, tutte le tappe del viaggio. Nordio e Piantedosi in Parlamento oggi per il caso Almasri, la diretta | Nordio: «La legge è legge, da Cpi atto eccentrico con nette incongruenze». Renzi (Italia Viva): «Meloni non è lady di ferro, ma l'omino di burro di Pinocchio». Il caso Almasri in Parlamento. Assente Meloni. Piantedosi: "Espulso per sicurezza". Caso Almasri, oggi in diretta Tv informativa di Nordio e Piantedosi alla Camera. Le leggi di iniziativa popolare non vanno mai lontano. Il taglio dei parlamentari è stato inutile: pochi risparmi e zero risultati. Ne parlano su altre fonti

Carlo III, il discorso del re in Parlamento diventa uno show - Secondo giorno in Italia per re Carlo III e la regina Camilla: ecco tutti gli appuntamenti della giornata. In attesa della cena di Stato di questa sera al Quirinale, il re ha incontrato la premier Gio ... (panorama.it)

Cosa ha detto Re Carlo al Parlamento: il saluto in italiano e il discorso su guerra e clima - Il re Carlo III ha tenuto un discorso davanti al Parlamento italiano: è stata la prima volta per un sovrano del Regno Unito ... (fanpage.it)

Re Carlo in Italia, il discorso integrale al Parlamento. VIDEO - “È molto importante per la regina e per me tornare in Italia dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale dato che oggi ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio", ha dett ... (tg24.sky.it)