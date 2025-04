Dopo la scelta di The Golden Bachelor ecco Matrimonio a Prima Vista 2025 | la milanese Sara Di Lernia si sposa al buio

2025 – Questa sera su Real Time andrà in onda l'ultima puntata di "The Golden Bachelor": l'atteso momento della scelta dello "scapolo d'oro" Massimiliano Pace. La serata conclusiva del dating show ha per protagoniste Valentina e Tiziana, Dopo l'eliminazione (commentatissima) della 59enne milanese Francesca Chelli nella scorsa puntata. Nel frattempo la rete si prepara al ritorno di una delle sue trasmissioni più seguite, "Matrimonio a Prima Vista". La Prima puntata della nuova stagione è disponibile da oggi 9 aprile sulla piattaforma Discovery+ e sarà trasmessa in chiaro su Real Time mercoledì prossimo, 16 aprile alle 21.30. Anche questa volta ci sarà una protagonista lombarda, Sara Di Lernia, cassiera di 28 anni di Novate milanese. Le nozze al buio Il meccanismo del programma è quello già noto (e apprezzato) dal pubblico: sei persone accettano di sposarsi al buio conoscendo il proprio partner (potenzialmente) per la vita solo il giorno del fatidico sì.

