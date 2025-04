Thesocialpost.it - Dopo il sisma in Myanmar, allarme sinkhole in Thailandia: sei voragini nel villaggio di Ban Mae Surin

A pochi giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito ilil 28 marzo, causando circa 4.000 vittime e distruggendo intere aree del paese, la tensione si sposta ora sulla vicina, dove sono state individuate sei) nella zona montuosa deldi Ban Mae, nel distretto di Khun Yuam, provincia di Mae Hong Son.Le, con diametri tra i 2 e i 30 metri, si sono aperte in prossimità della faglia attiva di Mae Hong Son e risultano allineate lungo un asse Nord/Sud, in linea con le dinamiche geologiche locali. Secondo le autorità, questi cedimenti del terreno sono una diretta conseguenza delle forti vibrazioni sismiche generate dalche ha colpito ile che è stato avvertito fino a Bangkok, dove il crollo di un grattacielo in costruzione ha provocato decine di vittime tra gli operai.