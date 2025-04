Ilrestodelcarlino.it - Donna sfugge a piedi nudi al suo aggressore in strada a Jesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 9 aprile 2025 – E’ riuscita a sfuggire alle grinfie di un uomo che voleva aggredirla. Chiedeva aiuto, correndo in. Una scena choc questa mattina in via Rossini. Culminata con l’arresto di un ragazzo di 25 anni, fermato in tempo dalle pattuglie di polizia locale e carabinieri che hanno evitato un dramma. L’uomo, dopo aver inveito anche contro gli agenti intervenuti per bloccarlo, è stato arrestato, mentre la, con referto medico indicante lesioni, ha potuto far ritorno nella propria abitazione accompagnata dal padre. La ragazza era riuscita a scappare da un’abitazione e implorava aiuto. Dietro di lei il coetaneo che tentava di raggiungerla cercando inutilmente di aprire la portiera dell’auto e ordinandole di scendere. Fortunatamente in quel momento stava sopraggiungendo un’agente della Polizia locale in normale attività di servizio che, resasi conto di quanto accaduto, dava l’allarme al Comando.