Donna cade nel burrone mentre cerca il cane salvata dall' elicottero

Donna del luogo è rimasta ferita cadendo su un terreno ripido e impervio mentre era alla ricerca del proprio cane. L'allarme è scattato verso le 18, quando la Sala operativa regionale emergenza. Udinetoday.it - Donna cade nel burrone mentre cerca il cane, salvata dall'elicottero Leggi su Udinetoday.it Attimi di apprensione nella serata di ieri, martedì 8 aprile, nei boschi vicino a Zovello, dove unadel luogo è rimasta feritando su un terreno ripido e impervioera alla ridel proprio. L'allarme è scattato verso le 18, quando la Sala operativa regionale emergenza.

