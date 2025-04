Anteprima24.it - Donazione di organi, ottimi risultati per l‘Ospedale di Nocera Inferiore

Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl Salerno accoglie con soddisfazione gliconseguiti in questo primo trimestre 2025 nell’ambito delle attività legate alladegli, con particolare riferimento al P.O. Umberto I di, dove sono state effettuate quattro osservazioni di morte encefalica, con tre prelievi multiorgano. Talitestimoniano l’impegno costante e professionale delle équipe mediche e del comparto sanitario, che lavorano con grande dedizione per promuovere la cultura delladi, fondamentale per il bene della collettività.In tale contesto, la Direzione Aziendale dell’ASL Salerno è fortemente impegnata nell’opera di sensibilizzazione della popolazione, consapevole che ladirappresenta un gesto di estrema generosità e solidarietà che può salvare vite umane e regalare nuove speranze di vita a chi è in attesa di un trapianto.