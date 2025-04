Donazione di organi 4 italiani su 10 dicono no | diminuiscono i consensi sulla carta d’identità

Donazione di organi e tessuti in Italia. Nei primi tre mesi dell’anno quasi quattro italiani su dieci hanno risposto “no” alla domanda dell’impiegato comunale durante la procedura di rinnovo della carta di identità. I numeri (e l’allarme) sono stati diffusi dal Centro Nazionale Trapianti alla vigilia della Giornata nazionale della Donazione dell’11 aprile. Il 39,7% dei 950mila italiani che hanno dovuto rinnovare il documento da gennaio a fine marzo ha espresso la propria opposizione. Un dato in crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 e la percentuale più alta degli ultimi dieci anni.La possibilità didichiarare la propria volontà alla Donazione direttamente al momento del rinnovo della CIE è stata introdotta nel 2015. E in dieci anni si sono registrate oltre 22 milioni di dichiarazioni: 15,5 milioni di sì e 6,8 milioni di no. Panorama.it - Donazione di organi, 4 italiani su 10 dicono no: diminuiscono i consensi sulla carta d’identità Leggi su Panorama.it Crescono i no alladie tessuti in Italia. Nei primi tre mesi dell’anno quasi quattrosu dieci hanno risposto “no” alla domanda dell’impiegato comunale durante la procedura di rinnovo delladi identità. I numeri (e l’allarme) sono stati diffusi dal Centro Nazionale Trapianti alla vigilia della Giornata nazionale delladell’11 aprile. Il 39,7% dei 950milache hanno dovuto rinnovare il documento da gennaio a fine marzo ha espresso la propria opposizione. Un dato in crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 e la percentuale più alta degli ultimi dieci anni.La possibilità didichiarare la propria volontà alladirettamente al momento del rinnovo della CIE è stata introdotta nel 2015. E in dieci anni si sono registrate oltre 22 milioni di dichiarazioni: 15,5 milioni di sì e 6,8 milioni di no.

Donazione di organi, 4 italiani su 10 dicono no: diminuiscono i consensi sulla carta d'identità. Donazione di organi, Trento al top ma in Comune 4 italiani su 10 dicono no. Donazione organi, crescono i “no” al momento del rinnovo della carta d’identità: quasi 4 italiani su 10 rifiutano. Sempre più italiani dicono “no” alla donazione degli organi. Crescono i rifiuti, cala la fiducia. Donazione di organi, il Trentino è la provincia più generosa d'Italia. Donazione degli organi, italiani indecisi: calano i sì al rinnovo del documento. La top 3 dei Comuni e le Regi. Ne parlano su altre fonti

Donazione di organi, 4 italiani su 10 dicono no: diminuiscono i consensi sulla carta d’identità - Nel 2025 aumentano i rifiuti alla donazione: il 39,7% dice no al momento del rinnovo della carta d’identità ... (panorama.it)

Donazione di organi, Trento al top ma in Comune 4 italiani su 10 dicono no - Secondo il Centro nazionale trapianti nel primo trimestre 2025 al rinnovo della carta d’identità elettronica in Comune 380mila cittadini hanno scelto di opporsi (39,7%) con +3,4% mentre 680mila si son ... (ilsole24ore.com)

Donazione degli organi, italiani indecisi: calano i "sì" al rinnovo del documento. La top 3 dei Comuni e le Regioni più generose - Sono in crescita i 'no' degli italiani alla donazione di organi e tessuti registrati al momento del rinnovo della Carta d'identità elettronica (Cie), mentre continuano a ... (msn.com)