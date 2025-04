Anteprima24.it - Donazione degli organi: in Irpinia 67mila persone hanno detto sì

Tempo di lettura: 2 minutiL’11 aprile in occasione della Giornata nazionale per lae il trapianto die tessuti, l’ASL di Avellino si illumina di rosso.L’Azienda Sanitaria Locale, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, a partire dalle ore 20.00 dell’11 aprile, su invito della Regione Campania che ha richiesto a tutte le amministrazioni pubbliche di assumere e sostenere iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione delladi, illuminerà di rosso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e il Distretto Sanitario di Avellino. Il Centro Nazionale Trapianti, il Ministero della salute e la Regione Campania promuovono un’azione congiunta per sostenere l’informazione sull’opportunità di esprimersi in merito alladie tessuti al rinnovo della carta d’identità.