Donald Trump sui dazi | Adesso è il nostro turno di fregarli e renderemo il nostro Paese più forte

La questione dei nuovi dazi imposti da Donald Trump non smette di far scalpore. In vista dell'effettiva entrata in vigore della decisione presa dal Presidente Degli Stati Uniti, le varie nazioni, colpite economicamente da tale evento, stanno premendo per avere un incontro con la Casa Bianca. L'obiettivo è quello di cercare di far ravvedere Trump.

