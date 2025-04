Donald Trump rilancia i dazi contro la Cina | imposte americane al 104%

dazi americani alla Cina sono scattati da poche ore. Pechino è quindi al momento soggetta a tariffe complessive del 104%. All’inizio, Donald Trump aveva comminato al Dragone un 20%. Poi, in occasione dei dazi reciproci, era stato aggiunto un ulteriore 34%. Nel momento in cui la Cina ha scelto la strada della ritorsione, la Casa Bianca aveva quindi minacciato un 50% aggiuntivo, se la Repubblica popolare non avesse fatto marcia indietro entro l’8 aprile: una marcia indietro che non c’è stata e che ha quindi portato Trump a procedere con nuovi dazi. Non solo. Martedì sera, il presidente americano ha anche triplicato le tariffe sui beni d’importazione cinese dal valore inferiore a 800 dollari. Il ministero del Commercio di Pechino, dal canto suo, si è detto pronto a “prendere risolutamente delle contromisure” e a “combattere fino alla fine”. Panorama.it - Donald Trump rilancia i dazi contro la Cina: imposte americane al 104% Leggi su Panorama.it Aumenta la tensione tariffaria. I nuoviamericani allasono scattati da poche ore. Pechino è quindi al momento soggetta a tariffe complessive del. All’inizio,aveva comminato al Dragone un 20%. Poi, in occasione deireciproci, era stato aggiunto un ulteriore 34%. Nel momento in cui laha scelto la strada della ritorsione, la Casa Bianca aveva quindi minacciato un 50% aggiuntivo, se la Repubblica popolare non avesse fatto marcia indietro entro l’8 aprile: una marcia indietro che non c’è stata e che ha quindi portatoa procedere con nuovi. Non solo. Martedì sera, il presidente americano ha anche triplicato le tariffe sui beni d’importazione cinese dal valore inferiore a 800 dollari. Il ministero del Commercio di Pechino, dal canto suo, si è detto pronto a “prendere risolutamente dellemisure” e a “combattere fino alla fine”.

