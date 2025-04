Metropolitanmagazine.it - Donald Trump irremovibile: “Tutti mi chiamano per baciarmi il c*lo. So cosa diavolo sto facendo”

Il Presidente USA è pienamente soddisfatto del lavoro che sta portando avanti in tema di dazi. Infatti, nonostante la situazione di crisi che stanno vivendo le Borse internazionali, il tycoonazzarda affermazioni forti e volgari. Ha esordito parlando alla cena del comitato nazionale dei repubblicani così: “Questi Paesi mi, stanno morendo per fare un accordo”.: “Miperil”E secondo lui, sempre gli altri capi di Stato sarebbero in fila per chiamarlo. “La prego signore, facciamo un accordo, farò qualsiasi”. A concludere il tutto, afferma che queste telefonate sono finalizzate a una lusinga o, come l’ha definita lui, “il” (they kissing my ass, in inglese).ha voluto mandare un chiaro messaggio anche ai repubblicani che in questi giorni hanno espresso timori per la ricaduta economica e politica delle sue azioni.