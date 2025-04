Donald Trump e l’effetto dei dazi nella musica | crollano anche il mercato degli strumenti

Donald Trump: le ultime notizie riguardanti l’arrivo dei dazi si ripercuotono anche sulla musica live e sul mercato degli strumenti, che hanno subito un crollo dei titoli azionari. A febbraio, il 47esimo Presidente degli USA ha firmato un ordine esecutivo per imporre tariffe sulle importazioni da una serie di Paesi, ma a causa delle ripercussioni ha rinviato la maggior parte di esse. La scorsa settimana il Tycoon ha annunciato di aver revisionato il programma nel quale le importazioni da molti paesi come quelli dell’Unione Europea, saranno soggetti al 10%, mentre altri avranno una percentuale più alta come la Cina (54%), Vietnam (46%) e Giappone (24%). Trump sostiene che l’adozione di questa misura sia una rivincita per le politiche commerciali sleali, aggiungendo inoltre di essere stato “molto gentile” nelle sue azioni. Metropolitanmagazine.it - Donald Trump e l’effetto dei dazi nella musica: crollano anche il mercato degli strumenti Leggi su Metropolitanmagazine.it : le ultime notizie riguardanti l’arrivo deisi ripercuotonosullalive e sul, che hanno subito un crollo dei titoli azionari. A febbraio, il 47esimo PresidenteUSA ha firmato un ordine esecutivo per imporre tariffe sulle importazioni da una serie di Paesi, ma a causa delle ripercussioni ha rinviato la maggior parte di esse. La scorsa settimana il Tycoon ha annunciato di aver revisionato il programma nel quale le importazioni da molti paesi come quelli dell’Unione Europea, saranno soggetti al 10%, mentre altri avranno una percentuale più alta come la Cina (54%), Vietnam (46%) e Giappone (24%).sostiene che l’adozione di questa misura sia una rivincita per le politiche commerciali sleali, aggiungendo inoltre di essere stato “molto gentile” nelle sue azioni.

In vigore i nuovi "dazi reciproci" Usa su 60 paesi, alla Cina maxi aliquota del 104% - Oggi pomeriggio al voto le prime contromisure Ue ai dazi. In vigore i dazi reciproci di Trump su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse in rosso. LIVE. Che cosa ci insegna la storia dei dazi. Dazi, Trump ha dichiarato la guerra economica mondiale (e la sta già perdendo). Ma l'Europa che fa?. Effetto dazi. Ue-Cina, prove tecniche di alleanza (di A. Mauro). Un miliardo di euro e 9 mila posti di lavoro, ecco il conto dei dazi americani per il Piemonte. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Friedman: "Come fermare l'effetto devastante? Ecco perché non si può" - L’Europa brucia 890 miliardi in tre ore. Petrolio ai minimi da 4 anni. Trump contro l'Europa: «Parlo con loro se ci pagano molti soldi». Sejournè: «Pronti a ... (lastampa.it)

Guida per capire i dazi di Trump: cosa sono, chi ci rimette e cosa succede ora, spiegato da economisti - I dazi di Donald Trump, applicati dagli Stati Uniti a quasi tutto il resto del mondo, hanno scosso l'economia e la politica internazionale ... (fanpage.it)

Nuovo tonfo dell'Europa, effetto dazi anche su Bitcoin - La tempesta è partita da oriente, con Shanghai in calo di quasi il 4,5% in apertura e di oltre il 7,3% in chiusura, Hong Kong in ribasso del 12% e Tokyo di oltre il 7,8% in chiusura, mentre Shenzhen ... (ansa.it)