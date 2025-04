Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci Solo alla Cina tariffe al 125%

dazi americani sono entrati in vigore, Donald Trump chiama le aziende verso gli Stati Uniti. Pechino, dall’altra parte, dichiara ufficialmente guerra – commerciale – a Washington implementando nuove tariffe. Un tiro alla fune che da giorni vede protagoniste le due principali potenze economiche al mondo. Ieri l’annuncio della Casa Bianca di un ulteriore aumento dei dazi contro la Cina, lievitati fino al 104% complessivo. Oggi la risposta del Dragone, che da domani alzerà le tariffe sui beni Made in Usa dal 34% all’84%, nonostante l’enorme surplus commerciale. Una netta presa di posizione accompagnata da un altrettanto chiaro messaggio per lo Studio Ovale: «Correggete immediatamente le vostre pratiche sbagliate». O meglio, annullate tutte le misure tariffarie «reciproche» contro la Cina nell’ottica di ristabilire un dialogo tra partner e non tra nemici. Leggi su Open.online Nel D-Day, il giorno in cui ufficialmente iamericani sono entrati in vigore,chiama le aziende verso gli Stati Uniti. Pechino, dall’altra parte, dichiara ufficialmente guerra – commerciale – a Washington implementando nuove. Un tirofune che davede protagoniste le due principali potenze economiche al mondo. Ieri l’annuncio della Casa Bianca di un ulteriore aumento deicontro la, lievitati fino al 104% complessivo. Oggi la risposta del Dragone, che da domani alzerà lesui beni Made in Usa dal 34% all’84%, nonostante l’enorme surplus commerciale. Una netta presa di posizione accompagnata da un altrettanto chiaro messaggio per lo Studio Ovale: «Correggetemente le vostre pratiche sbagliate». O meglio, annullate tutte le misure tariffarie «reciproche» contro lanell’ottica di ristabilire un dialogo tra partner e non tra nemici.

