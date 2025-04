Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci Solo alla Cina tariffe al 125% Al 10% per tutti gli altri

Leggi su Open.online

Il presidente degli Usaha autorizzato unadi 90suiche si applica ai Paesi tranne. Con il provvedimento, ii Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per lavengono aumentati fino al. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dnei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicatadagli Stati Uniti d’America al, con effetto immediato», ha scrittosul suo social Truth. «A un certo punto, auspicabilmente nel prossimo futuro, lasi renderà conto che i tempi in cui si continuava a derubare gli Stati Uniti ePaesi non sono più sostenibili né accettabili. Al contrario, e sulla base del fatto che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti d’America, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali,doganali, manipolazione valutaria enon monetarie, e che questi Paesi, su mio forte suggerimento, non hanno in alcun modo attuato ritorsioni contro gli Stati Uniti, ho autorizzato unadi 90e una tariffa reciproca sostanzialmente ridotta del 10% durante questo periodo, anch’essa con effetto immediato.