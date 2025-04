Domato l’incendio presso il deposito di Lungosabato Bacchelli i ringraziamenti del sindaco Mastella

Domato il rogo che si era sviluppato, nel pomeriggio di ieri 8 aprile, presso un deposito commerciale di Lungosabato Bacchelli."Sono stati – spiega il sindaco Clemente Mastella – momenti drammatici che tuttavia sono stati gestiti con eccellente professionalità e senso di responsabilità da tutte le parti coinvolte. Ringrazio i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato che hanno operato in maniera tempestiva e alacre, ringrazio le pattuglie della Polizia Municipale che hanno lavorato fino alle prime luci del mattino per coordinare con le altre forze pubbliche tutte le operazioni, ringrazio l'assessore Rosa e il dirigente Perlingieri con gli operatori del Settore Ambiente per il contributo, ringrazio l'Arpac con cui c'è stata una leale cooperazione istituzionale.

