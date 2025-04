Ilrestodelcarlino.it - Domani l’inaugurazione dell’osteria ’Da Giovanni’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al Parco Buscherini apre l’osteria Da Giovanni.è previstapomeriggio dalle ore 17 con dj set e aperitivo. L’osteria, con una nuova gestione, porta alla riapertura dello storico locale all’interno del parco, con un nuovo nome e una filosofia chiara: "il posto dove si mangia bene, si beve volentieri e si sta come a casa". Si tratta, infatti, di "un’osteria autentica, romagnola di provincia, dove il menù si legge in due minuti e si ricorda per sempre - spiegano i gestori -. Si può scegliere tra pizza, carne, pesce e pasta, con porzioni sempre abbondanti".