Djurgarden-Rapid Vienna | le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2024/2025. I padroni di casa sfidano gli austriaci che vivono un momento equilibrato, sebbene ci sia equilibrio tra le due squadre.si giocherà giovedì 10 aprile 2025 alle ore 21.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRETanta soddisfazione in casa degli svedesi per essere arrivati fin quì dopo aver eliminato agli ottavi i ciprioti del Pafos superato 3-0 all’andata e 1-0 al ritorno. Di recente, invece, la squadra di Honkavaara si è imposta di misura sul campo del Sirius nell’ultimo turno di campionato.Gli austriaci si sono qualificati elimando il modesto Borac Banja Luka soltanto ai tempi supplementari. Il momento attuale per la squadra di Klaus non è dei migliori, essendo reduce da due sconfitte consecutive in campionato.