Ilfattoquotidiano.it - Djokovic eliminato al secondo turno all’Atp di Montecarlo: Tabilo fa fuori il serbo in due set

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Novakesce subito di scena aldel torneo Atp di, il primo Master 1000 della stagione sulla terra rossa. Il, numero 5 del mondo e terza testa di serie, cede al cileno Alejandro, numero 32 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco al Country Club del Principato. Al terzogiocherà contro uno tra Dimitrov e Vacherot.Proprio come un anno fa agli Internazionali d’Italia, il cileno si sbarazza delin 2 set sulla terra rossa., dopo aver raggiunto la finale dei Miami Open poi persa contro il ceco Jakub Mensik, sperava di raccogliere qualche sensazione migliore. Il, così come il cileno in realtà, si è reso protagonista di tanti errori non forzati (29 in tutto) in un match che almeno inizialmente tutto a suo favore.