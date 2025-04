Laverita.info - Dizionario Testardo | Essere: ciò di cui pure Dio ha stupore

Cuore della metafisica, l'è - per Martin Heidegger - la grande questione dimenticata della contemporaneità. Proprio il suo più celebre capolavoro del 1927 ha contribuito in realtà a ricalibrare l'indagine filosofica su questa categoria fondativa, fin dal pensiero greco. Cos'è l'? Perché la sua definizione è ineludibile per qualunque linguaggio sull'uomo e sulla vita? Con monsignor Sergio Ubbiali, teologo ed educatore, il podcast tenta un percorso radicale su questa categoria, accennando alla sua concezione dagli albori della filosofia all'oggi, passando per le cesure dell'evento cristiano prima e della modernità poi. Per scoprire che nepDio è estraneo alla meraviglia per il nostroOspite della puntata: Monsignor Sergio Ubbiali, professore presso la Facoltà di Teologia dell'Italia settentrionaleColonna sonora: Sergej Rachmaninov, Concerto per pianoforte e orchestra n.