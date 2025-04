Lanazione.it - Distretto biologico della Valdelsa: "Nove Comuni pronti all’accordo"

Leggi su Lanazione.it

di Marco BrogiIlè più vicino. Domani alle 18, in un incontro all’Hb di Poggibonsi tra icoinvolti nel progetto (Casole Castelfiorentino, Certaldo, Colle, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Poggibonsi e San Gimignano), aziende agricole ed esperti del settore, si confronteranno sugli step burocratici necessari per ottenere l’importante riconoscimento dalla Regione. "Si tratta di mettere a punto - spiega Marco Arduini, presidente del Biodi San Gimignano, che organizza le varie presentazioni nei- una bozza di accordo di, il regolamento per il funzionamento dell’assemblea die un progetto economico territoriale integrato che saranno discussi da rappresentanti, associazioni, aziende e cittadinanza interessata a partecipare".