Dissidente bielorussa sparita nel nulla. Il giallo di Angelika Melnikova.

Roma, 9 aprile 2025 - Resta un mistero la scomparsa di, portavoce del Consiglio di coordinamento dell'opposizione inin esilio. Unda Guerra fredda, con indizi contrastanti e mezze notizie. La, originaria di Nyasvizh, nella regione di Minsk, è in politica dal 2020 in seguito alla violenta repressione delle proteste contro la rielezione di Aleksandr Lukashenko. E per lo stesso motivo era fuggita lo stesso anno, prima in Ucraina e poi in Polonia, dove aveva ottenuto la cittadinanza. L'ultima volta è stata vista il 20 febbraio nella sua casa in Polonia, dove si era rifugiata con l'ex marito, Andrei Melnikov, e le due figlie di sei e 12 anni per sfuggire agli scagnozzi di Lukashenko Dal 25 marzo il telefono è spento. Secondo alcuni siti la, 38 anni e due lauree in linguistica ed economia, potrebbe aver lasciato l'Unione europea, forse per Londra.