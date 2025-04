Iodonna.it - "Discriminatorio e illegittimo privare un minore di un documento rappresentativo della sua reale famiglia": così la Suprema Corte rivoluziona le carte d'identità in Italia

Monoparentali, omogenitoriali, ricostituite o nate da percorsi di adozione e procreazione assistita. Le famiglie di oggi sono sempre più lontane dal modello tradizionale. Tuttavia, questo mosaico di nuovi legami e affetti, si scontra spesso con un sistema lento ad adattarsi e deve lottare per il riconoscimento dei diritti fondamentali. Oggi, però, ladi Cassazione ha segnato una svolta storica per il riconoscimentopluralità dei legami familiari: con la sentenza n. 9216/2025 ha, infatti, sancito che sui documenti d’dei minori dovrà comparire il termine neutro “genitore”, abbandonando le diciture tradizionali “padre” e “madre”. “Bonding” neonatale: come nasce il primo, magico legame tra genitore e figlio X “Genitore” anziché “madre” e “padre” sulIl giudizio da parte del sistema giuridico, era stata richiesto da una coppia omosessuale, dopo il rifiuto del rilascio di una carta d’elettronica valida per l’espatrio del figlio ancora