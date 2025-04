Discoteca inferno | a Santo Domingo crolla il Jet Set è strage Star e politici tra le vittime | chi erano

È di almeno 98 morti e 160 feriti il bilancio provvisorio del crollo del tetto di una famosissima discoteca di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. La tragedia è avvenuta presso la Discoteca Jet Set dove si stava esibendo il cantante di merengue Rubby Pérez, al momento disperso. Tra le vittime la governatrice della provincia di Montecristi, Nelsy Cruz, e gli ex giocatori di baseball Octavio Dotel e Tony Blanco Cabrera. Non sono ancora note le cause del crollo del locale, noto per le sue feste durante le quali si esibivano rinomati artisti nazionali e internazionali. "Continuiamo a rimuovere i detriti e a cercare persone. – ha detto Juan Manuel Méndez, direttore del Center of Emergency Operations – Cercheremo persone senza sosta".

