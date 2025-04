Ilrestodelcarlino.it - Discarica rio Rovigo, individuati altri due siti sospetti. L’area smottata passò dalla parrocchia a privati nel ’70

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sopralluogo della commissione parlamentare ecomafie, ieri, al rio, a Palazzuolo sul Senio dove uno smottamento a marzo ha fatto riaffiorare unadegli anni ’70. "Vogliamo accendere i riflettori sulla vicenda e reperire tutta la documentazione per capire se ci sono delle responsabilità", ha detto il presidente Jacopo Morrone. Per i Forestali "all’epoca il demanio di stato era in contatto con l’Asmiu per varare un disciplinare per mettere a norma", ma le opere di contenimento "non sono mai state realizzate". Sono statiduesimili, sempre nei pressi, ora sotto analisi. La visura storica certifica l’acquisto del terreno, prima prebenda della chiesa di Sant’Agata sul Santerno, da parte di due proprietari il 21 gennaio 1970. Gli stessi cedettero il terreno a marzo ’92.