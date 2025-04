Disastro Djokovic a Monte Carlo | fuori al secondo turno contro Tabilo

Monte Carlo. Novak Djokovic, reduce dalla finale di Miami, è uscito di scena al secondo turno del Masters 1000 del Principato di Monaco dopo essere stato sconfitto da Alejandro Tabilo, cileno numero 32 del ranking Atp. Il fuoriclasse serbo, che attualmente occupa la posizione numero 5 della classifica mondiale, ha perso con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 28 minuti.

