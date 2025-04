Iltempo.it - Disastro Colosseo. Maxi multa da 20 milioni dell'Antitrust per la gestione dei biglietti

Ventidi euro. A tanto ammonta lainflitta dall'Autorità garantea concorrenza e del mercato alla società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks Llc, Italy With Family Srl, City Wonders Limited e Musement Spa. L'istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l'aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare onlineper l'ingresso al Parco archeologico del. L'Autorità - si legge nel provvedimento - ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita deiper l'accesso al, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomenoa grave e prolungata indisponibilità deidi ingresso per ila prezzo base.