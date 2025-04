Disagi ai passaggi a livello | i cittadini raccolgono quasi 700 firme da inviare a Ministero e Rfi

La presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella ha consegnato alla sindaca di Lugo Elena Zannoni una petizione pubblica, con 686 firme raccolte in meno di due mesi, per chiedere "l'introduzione di nuove tecnologie che ottimizzino il servizio ferroviario, riducendo i disagi dei cittadini".

