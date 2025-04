Dinosauri al Cinema | 7 Film da Vedere Oltre Jurassic Park!

Leggi su Mistermovie.it

Sei stanco disempre gli stessisuiha monopolizzato l'immaginario, è vero, ma c'è un mondo di pellicole incredibili che aspettano solo di essere scoperte. Preparati a un'avventura preistorica diversa dal solito!T-Rex Robotici e Amori Impossibili: Tammy and the T-RexRicordi Paul Walker? In questodemenziale, interpreta un adolescente il cui cervello viene trapiantato in un T-Rex robotico! Aspettati effetti speciali trash e una trama assurda, ma con un fascino unico.Stop-Motion vs CGI: When Dinosaurs Ruled the EarthDimentica la CGI! Questodel 1970, dimenticato da molti, brilla grazie alla sua animazione in stop-motion, in particolare un adorabile cucciolo di dinosauro verde. Un vero gioiello per gli amanti degli effetti speciali old-school.