Dimarco e Taremi per Cagliari o Bayern Monaco | l’Inter fa il punto – Sky

Occhi suin casa Inter all’indomani della vittoria contro il. C’è ilin vista dele del ritorno contro i bavaresi.LE ULTIME –, rientrata ad Appiano Gentile in mattinata dopo aver passato la notte adi Baviera, fa ilsulla situazione infortuni. Ovviamente occhi su Federicoe Mehdi. Il laterale mancino, ieri, era in panchina durante-Inter all’Allianz Arena, ma praticamente solo come spettatore e per dare supporto morale. Quanto a, l’iraniano ha saltato le ultime partite post sosta nazionali. Oggi ad Appiano Gentile lavoro di scarico e oggi arriva ilsulla situazione in vista delle prossime partite contro(ritorno di Champions League il 16 aprile).: le ultime in casa Inter traRIENTRI – Questo ildel collega Matteo Barzaghi di Sky Sport 24: «prosegue nel lavoro personalizzato a scopo precauzionale.