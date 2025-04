Unlimitednews.it - Difesa, Rutte “Occidente deve produrre di più, questione esistenziale”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "La Russia sta producendo in tre mesi, in munizioni, ciò che l'intera NATO, inclusi gli Stati Uniti, produce in un anno. E l'intera NATO è 20 volte più grande come economia collettiva della Russia. La Russia non è più grande dei Paesi Bassi e del Belgio messi insieme, e ora sta producendo 20 volte ciò che l'intera NATO produce in un anno, lo produce in tre mesi. Questo è inaccettabile, è insostenibile. Se non lo facciamo, se non aumentiamo la produzione industriale delladal Texas, fino alla Turchia inclusa, ma anche qui, la Repubblica di Corea, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, non possiamo mantenerci al sicuro. Questa è davvero una". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark, parlando a Tokyo.